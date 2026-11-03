Varcaturo, 19enne accoltella un uomo in moto e fugge

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Ha accoltellato all’addome il conducente di uno scooter dopo un litigio per un incidente stradale sulla statale 7, all’altezza di Licola. Poi Emmanuele Equatore, 19enne di Villaricca, è fuggito a forte velocità con la sua Mini Cooper, pensando di averla fatta franca: era il 27 ottobre scorso.

Invece tre giorni dopo i carabinieri della stazione di Varcaturo sono risaliti a lui attraverso le immagini della videosorveglianza e il sistema “cattura targhe”, procedendo a una perquisizione domiciliare e trovando gli abiti indossati quella sera dall’indagato. Grazie agli ulteriori indizi acquisiti è scattato il fermo disposto dalla procura di Napoli nord. L’uomo che ha ferito, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria delle Grazie per un intervento chirurgico d’urgenza, è tuttora in prognosi riservata.

Ieri mattina il gip ha convalidato il provvedimento in udienza, durante la quale il giovane ha ammesso le proprie responsabilità ricostruendo la vicenda e ottenendo gli arresti domiciliari. Emmanuele Equatore ha raccontato che mentre percorreva la SS 7 quater la macchina che guidava era stata urtata da uno scooter il cui conducente non avrebbe ammesso di avere torto. Così era nata tra i due una discussione sempre più accesa fino a quando il 19enne ha estratto un coltello e ha colpito una sola volta all’addome l’altro. Poi in preda al panico è fuggito. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118.













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