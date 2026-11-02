Attacchi hacker anche ai supermercati italiani, vertice d’emergenza a Palazzo Chigi

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Vertice d’emergenza a Palazzo Chigi nella mattinata di martedì per affrontare la nuova minaccia hacker arrivata anche in Italia con gli attacchi ai supermercati e alla grande distribuzione commerciale in Sicilia, dopo che ieri e nei giorni scorsi sono stati colpiti altri Paesi europei. Al vaglio ci potrebbero essere misure per contrastare la minaccia in tempi rapidi a livello informatico. In campo anche polizia postale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale.