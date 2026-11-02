Attacchi hacker anche ai supermercati italiani, vertice d’emergenza a Palazzo Chigi

Vertice d’emergenza a Palazzo Chigi nella mattinata di martedì per affrontare la nuova minaccia hacker arrivata anche in Italia con gli attacchi ai supermercati e alla grande distribuzione commerciale in Sicilia, dopo che ieri e nei giorni scorsi sono stati colpiti altri Paesi europei. Al vaglio ci potrebbero essere misure per contrastare la minaccia in tempi rapidi a livello informatico. In campo anche polizia postale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
«Alle 11.30, si terrà una riunione, coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per fare il punto sull’ondata di attacchi hacker che ha interessato in Europa i sistemi di refrigerazione commerciale. Parteciperanno il Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e i Direttori delle Agenzie di intelligence». Anche il Copasir, il comitato parlamentare di controllo, si occuperà della vicenda.