Scontro tra treni in Spagna, identificate le due vittime italiane

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Una era salita su quel treno per abbracciare la nipotina appena venuta al mondo, l’altra per l’ennesimo viaggio di lavoro. Nessuna delle due è mai arrivata a destinazione. Hanno finalmente un nome le due vittime italiane dello scontro ferroviario che il 28 ottobre ha sconvolto la Spagna: sono Ana Martina Conte Grand, 32 anni, italo-argentina, e Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana. Due vite spezzate tra le lamiere di Urda, nella provincia di Toledo, dove i morti sono almeno 69.

Erano le 8.53 di mercoledì mattina quando, sulla linea dell’alta velocità Madrid-Siviglia, un treno Ave della Renfe si è scontrato con un convoglio della compagnia privata Iryo. Un impatto devastante, all’altezza del chilometro 118, che ha scaraventato i vagoni giù dal terrapieno. Entrambe le italiane viaggiavano sull’Ave. Per dare loro un nome sono servite le impronte digitali e il Dna.

Ana Martina era nata a San Juan, in Argentina, e doveva il suo passaporto italiano al bisnonno, emigrato dalla provincia di Torino. Viveva in Andalusia dal 2025 ed era in viaggio con il fratello Jeremias, che era andata a trovare insieme alla nipotina appena nata. Lui è sopravvissuto, ferito e ricoverato in ospedale. Prima di perdere i sensi, ha raccontato, ha fatto in tempo a vedere la sorella senza vita accanto a sé.

Daniela, nata a Caracas, era una specialista in tecnologie cardiopolmonari ed ecografia. Dopo aver lavorato in Argentina si era trasferita a Madrid, dove aveva costruito la sua famiglia. Su quel treno c’era per lavoro.

Le famiglie sono assistite dalle autorità spagnole e dal consolato generale d’Italia a Madrid, per conto dell’ambasciata e della Farnesina. Il bilancio resta drammatico: 56 vittime identificate, 13 corpi ancora senza nome, 34 feriti ancora in ospedale, 15 dei quali in terapia intensiva. “Tutta la Spagna è in lutto”, ha detto il premier Pedro Sánchez. “Non è ammissibile, in un Paese come il nostro, soffrire due incidenti mortali nell’alta velocità in un anno”.