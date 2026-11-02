Villaricca, il Comune dà il via libera all’abbattimento di 120 pini. Proteste: “Si attenta all’identità del territorio”

Pubblicata sul sito del Comune l’ordinanza che dispone il taglio degli alberi dopo l’episodio di pericolo dei mesi scorsi. Dura opposizione del movimento e del consigliere Nicola Campanile: «Attentato all’identità del territorio».

A Villaricca si prepara l’abbattimento di circa 120 pini lungo la Circumvallazione esterna. L’ordinanza che dispone l’intervento è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune e riporta al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza, della tutela del verde pubblico e della salvaguardia del patrimonio arboreo.

La decisione arriva dopo l’episodio di pericolo verificatosi nei mesi scorsi, che aveva riacceso l’attenzione sulle condizioni degli alberi e sui rischi per automobilisti e pedoni.

Ma il provvedimento ha già sollevato forti contestazioni. Contrari il movimento Per e il consigliere comunale Nicola Campanile, che si oppongono all’abbattimento e parlano di un «attentato all’identità del territorio».

Una presa di posizione netta, che riapre il confronto sull’opportunità di procedere con un intervento così esteso e sulla possibilità di individuare soluzioni alternative per tutelare gli alberi compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

La questione è destinata ad alimentare il dibattito politico e ambientale a Villaricca. Da una parte le esigenze di incolumità pubblica, dall’altra la preoccupazione per la perdita di un patrimonio verde che caratterizza da anni uno dei principali assi viari del territorio.

Pubblicata sul sito del Comune l’ordinanza che dispone il taglio degli alberi dopo l’episodio di pericolo dei mesi scorsi. Dura opposizione del movimento e del consigliere Nicola Campanile: «Attentato all’identità del territorio».

A Villaricca si prepara l’abbattimento di circa 120 pini lungo la Circumvallazione esterna. L’ordinanza che dispone l’intervento è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune e riporta al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza, della tutela del verde pubblico e della salvaguardia del patrimonio arboreo.

La decisione arriva dopo l’episodio di pericolo verificatosi nei mesi scorsi, che aveva riacceso l’attenzione sulle condizioni degli alberi e sui rischi per automobilisti e pedoni.

Ma il provvedimento ha già sollevato forti contestazioni. Contrari il movimento Per e il consigliere comunale Nicola Campanile, che si oppongono all’abbattimento e parlano di un «attentato all’identità del territorio».

Una presa di posizione netta, che riapre il confronto sull’opportunità di procedere con un intervento così esteso e sulla possibilità di individuare soluzioni alternative per tutelare gli alberi compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

La questione è destinata ad alimentare il dibattito politico e ambientale a Villaricca. Da una parte le esigenze di incolumità pubblica, dall’altra la preoccupazione per la perdita di un patrimonio verde che caratterizza da anni uno dei principali assi viari del territorio.