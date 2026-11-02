Marano, il mistero della puzza di fumo che avvolge Città Giardino: «La sera è irrespirabile, nessuno controlla»

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Dalla zona di Città Giardino fino ad altre aree del territorio, i cattivi odori continuano a essere segnalati dai residenti. Terranostranews aveva già sollevato il caso mesi fa, ma ad oggi non risultano controlli risolutivi. E con l’arrivo dell’inverno e l’accensione dei camini il timore è che la situazione peggiori.

Lettera al direttore

Gentile direttore,

vorrei tornare su un problema che a Marano sembra ormai essere diventato una presenza costante, soprattutto nelle ore serali: la puzza di fumo che si avverte in diverse zone della città.

Non si tratta soltanto della zona di Città Giardino, dove il fenomeno viene segnalato da tempo, ma di una situazione che, a quanto riferiscono numerosi residenti, interessa anche altre parti del territorio. La sera, puntualmente, l’aria si riempie di un odore acre, spesso simile a quello della combustione di materiali, che rende poco piacevole persino tenere le finestre aperte.

La cosa che lascia maggiormente perplessi è che il problema non riguarda soltanto il periodo invernale. Anche durante l’estate, quando i camini sono spenti e non ci si aspetterebbe una simile situazione, i cattivi odori continuano a farsi sentire, soprattutto nelle ore serali.

Terranostranews aveva già segnalato la questione diversi mesi fa, raccogliendo le preoccupazioni dei cittadini e richiamando l’attenzione sulla necessità di verifiche. Eppure, ad oggi, non risultano controlli capaci di individuare con certezza l’origine del fenomeno e, soprattutto, di risolverlo.

Adesso, con l’arrivo della stagione fredda, si rischia persino di peggiorare. Quando entreranno in funzione camini e stufe, il profumo delle serate maranesi rischia di diventare ancora più… aromatico. Una battuta amara, naturalmente, perché dietro questi cattivi odori c’è una questione che meriterebbe ben altra attenzione.

La domanda è semplice: chi controlla la qualità dell’aria a Marano? Sono stati effettuati monitoraggi nelle fasce orarie in cui i residenti lamentano maggiormente il problema? È stata verificata l’eventuale presenza di combustioni irregolari o di altre fonti di emissione?

Non vogliamo accusare nessuno senza prove, né attribuire automaticamente la responsabilità a camini, stufe o attività particolari. Chiediamo soltanto che vengano effettuati accertamenti seri, con eventuali verifiche ambientali e controlli da parte degli enti competenti.













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