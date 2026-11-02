Come Tom Hanks in “The Terminal”: il mistero dello svedese che vive da oltre un mese nell’aeroporto di Capodichino

Ha circa trent’anni, è senza documenti né effetti personali e sostiene di non ricordare nulla del proprio passato. L’unica certezza è la nazionalità svedese. Il console onorario della Svezia lancia un appello: «Chi lo riconosce ci contatti per poterlo aiutare».

Una storia che sembra uscita dalla sceneggiatura di un film, ma che si sta consumando nella realtà all’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino. Protagonista un giovane svedese, poco più che trentenne, che da oltre un mese trascorre le proprie giornate all’interno dello scalo napoletano.

Una vicenda dai contorni ancora misteriosi. L’uomo non ha con sé documenti, bagagli o effetti personali e, stando a quanto riferito, afferma di non ricordare nulla della propria vita. L’unico elemento che sarebbe in grado di riferire con certezza riguarda la sua nazionalità: è svedese.

Una condizione che inevitabilmente richiama alla memoria il film «The Terminal», con Tom Hanks, anche se in questo caso non si tratta di una vicenda cinematografica, ma di una situazione reale che richiede attenzione e solidarietà.

A interessarsi del caso è anche il console onorario della Svezia, che ha lanciato un appello pubblico nella speranza che qualcuno possa riconoscere il giovane e contribuire a ricostruire la sua identità, i suoi legami familiari e la sua storia personale.

«Chi lo riconosce ci informi per poterlo aiutare» è, in sostanza, il messaggio rivolto alla comunità.

L’obiettivo è riuscire a rintracciare eventuali familiari o conoscenti in Svezia, oppure persone che possano fornire informazioni utili a chiarire chi sia il trentenne e come sia arrivato a Napoli.

Per ora restano molte domande senza risposta: chi è davvero quest’uomo? Da dove viene? Come è arrivato a Capodichino e perché non ricorda il proprio passato?

Domande alle quali si spera di poter dare una risposta grazie all’appello del console e alla collaborazione di chiunque possa riconoscerlo.

Intanto, nell’aeroporto napoletano, continua questa storia sospesa tra mistero e umanità, con un giovane che sembra aver perso ogni riferimento alla propria vita e che adesso ha bisogno soprattutto di essere aiutato.