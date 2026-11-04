Condono edilizio 2003, ipotesi emendamento di Fdi

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La maggioranza e, in particolare FdI, starebbe lavorando sull’ipotesi di una riapertura dei termini del condono edilizio in particolare per la regione Campania da inserire via emendamento alla manovra.

Lo confermano fonti qualificate del centrodestra dopo le indiscrezioni in proposito di Repubblica.it.

Il punto – spiegano le stesse fonti – è l’esclusione della Regione dal condono del 2003 per volere dell’allora governatore Antonio Bassolino. Sul tema si è impegnato in campagna elettorale Edmondo Cirielli.













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