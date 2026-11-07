La sinistra ha nostalgia del bollo auto: vota contro lo stop alla tassa

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L’Aula della Camera ha approvato con 127 voti favorevoli e 38 contrari (49 gli astenuti) il dl Carburanti con le ‘disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche’. Il provvedimento dispone, in particolare, per l’anno 2027 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture che non abbiano una potenza superiore a 80 chilowatt, limitatamente a un solo veicolo per persona fisica. Il testo passa ora all’esame del Senato (deve essere convertito in legge entro il 16 novembre). Ebbene, la sinistra ama le tasse. Lo si sapeva. Ieri è rispuntata la patrimoniale nel dibattito tra Campo Largo e Landini alla riunione della Cgil, con tutte le liti del caso.













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