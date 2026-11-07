Neonato abbandonato vicino all’altare di una chiesa: ricoverato in ospedale, sta bene

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Sta bene, ed è quello che conta. Un neonato che potrebbe essere venuto alla luce entro 24-48 ore da venerdì pomeriggio è stato trovato nel pomeriggio in una chiesa a Roma, nel quartiere Magliana. A dare l’allarme è stato un parrocchiano che l’ha visto all’interno di un borsone, vicino all’altare. È stato subito preso in consegna dai medici dell’Ares 118 e ricoverato in ospedale in condizioni ottimali. Non è chiaro chi lo abbia lasciato in chiesa, c’è chi dice di aver notato una donna con un cappuccio che potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di sicurezza.