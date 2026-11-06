INCIDENTE AI CAMALDOLI, ECCO COME STANNO I DUE RAGAZZI SBALZATI DALLO SCOOTER

Ad avere la peggio sono stati due ragazzi, sbalzati dal sellino come pupazzi dopo l’impatto con un’utilitaria rossa che stava svoltando verso un distributore di benzina all’altezza del civico 36. I soccorsi del 118 e le pattuglie della Polizia Locale sono arrivati e hanno visto un quadro di lamiere contorte e traffico in tilt.
Le condizioni dei due giovani hanno imposto il trasporto d’urgenza in due diversi presidi cittadini: la ragazza si trova ricoverata all’ospedale Antonio Cardarelli, mentre il ragazzo è stato trasferito all’Ospedale del Mare. Entrambi hanno riportato lesioni e traumi severi su varie parti del corpo, mentre i vigili urbani sono al lavoro per ricostruire con esattezza le responsabilità e la velocità dei due mezzi coinvolti.