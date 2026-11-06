INCIDENTE AI CAMALDOLI, ECCO COME STANNO I DUE RAGAZZI SBALZATI DALLO SCOOTER

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Ad avere la peggio sono stati due ragazzi, sbalzati dal sellino come pupazzi dopo l’impatto con un’utilitaria rossa che stava svoltando verso un distributore di benzina all’altezza del civico 36. I soccorsi del 118 e le pattuglie della Polizia Locale sono arrivati e hanno visto un quadro di lamiere contorte e traffico in tilt.

Le condizioni dei due giovani hanno imposto il trasporto d’urgenza in due diversi presidi cittadini: la ragazza si trova ricoverata all’ospedale Antonio Cardarelli, mentre il ragazzo è stato trasferito all’Ospedale del Mare. Entrambi hanno riportato lesioni e traumi severi su varie parti del corpo, mentre i vigili urbani sono al lavoro per ricostruire con esattezza le responsabilità e la velocità dei due mezzi coinvolti.













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