PARAGUAY NEL CAOS: MEZZO PAESE SI SVEGLIA SENZA SOLDI IN BANCA. CONTI BLOCCATI, CARTE INUTILIZZABILI E IL PRESIDENTE SI DIMETTE

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Un risveglio da incubo per milioni di cittadini: conti congelati, prelievi impossibili e pagamenti paralizzati. Il collasso della Ueno scatena il panico, mentre la crisi politica travolge anche il presidente Santiago Peña, costretto a fare un passo indietro davanti allo spettro dell’impeachment.

Immaginate di svegliarvi una mattina, prendere il telefono, aprire l’app della vostra banca e scoprire che i vostri soldi non sono più disponibili. Non potete prelevare, non potete pagare, non potete utilizzare le carte. Il denaro che avete guadagnato lavorando, i risparmi di una vita, improvvisamente sembrano spariti dietro uno schermo che non risponde.

È l’incubo che ha travolto il Paraguay, dove il collasso della Ueno ha provocato una crisi finanziaria e un’ondata di paura tra i correntisti. Conti bloccati, operazioni interrotte e cittadini lasciati nell’incertezza: per molti, la domanda è diventata una sola, drammatica: riusciremo mai a rivedere i nostri soldi?

La paura si è trasformata rapidamente in rabbia. Perché quando una banca smette di funzionare, non si blocca soltanto un’applicazione: si ferma la vita quotidiana. Famiglie che non riescono ad accedere ai propri risparmi, commercianti impossibilitati a incassare, persone che non possono effettuare pagamenti nemmeno per le necessità più immediate.

E il rischio più grande è quello di chi potrebbe vedere compromessi i risparmi accumulati in anni di sacrifici.

Ma alla crisi finanziaria si è aggiunta quella politica. Il presidente Santiago Peña è finito nella bufera, con la minaccia dell’impeachment che ha alimentato ulteriormente le tensioni. Il suo passo indietro ha aperto un nuovo fronte di instabilità in un Paese già scosso dal panico.

Il Paraguay si ritrova così davanti a una doppia emergenza: da una parte cittadini che chiedono risposte e garanzie sui propri depositi, dall’altra istituzioni chiamate a gestire una crisi che rischia di minare la fiducia nell’intero sistema.

Perché la vera paura, in queste ore, non riguarda soltanto il destino di una banca. Riguarda la fiducia nel denaro, nelle istituzioni e nella possibilità di sentirsi al sicuro quando si affidano i propri risparmi a un istituto finanziario.













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