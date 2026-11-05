Campania. Liste d’attesa, la beffa dei ticket per visite mai effettuate: dirigenti Asl nel mirino della Corte dei Conti

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La beffa delle liste d’attesa finisce sotto la lente della Corte dei Conti. Al centro della vicenda ci sono i ticket sanitari richiesti ai cittadini per prestazioni e visite che, in realtà, non sarebbero mai state effettuate.

Una situazione che ha provocato proteste e malumori tra i pazienti, alcuni dei quali si sono visti recapitare richieste di pagamento attraverso l’Agenzia delle Entrate, nonostante ritengano che quei debiti siano ormai estinti o non più esigibili perché risalenti a diversi anni fa.

La vicenda apre un nuovo fronte di polemica sulla gestione della sanità pubblica e, in particolare, sulle responsabilità legate al mancato rispetto dei tempi e all’organizzazione delle prestazioni.













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