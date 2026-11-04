GRAVISSIMO INCIDENTE IN VIA CAMILLO GUERRA TRA NAPOLI E MARANO: SCOOTER CONTRO UNA PANDA ROSSA, DUE GIOVANI COINVOLTI. TRAFFICO IN TILT

Gravissimo incidente stradale in via Camillo Guerra, al confine tra Napoli e Marano, nella zona dei Camaldoli. Secondo le prime segnalazioni, uno scooter con a bordo due giovani si è scontrato violentemente con una Fiat Panda di colore rosso, all’altezza di un distributore di carburante.

Stando alle prime ricostruzioni, ancora da verificare, la Panda avrebbe effettuato una manovra di sorpasso per superare un autobus, finendo per centrare in pieno lo scooter che procedeva lungo la strada. Un impatto particolarmente violento, le cui conseguenze sarebbero molto serie.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le condizioni di almeno uno dei due giovani a bordo dello scooter sarebbero gravissime.

Pesantissime anche le ripercussioni sulla viabilità. Il traffico è completamente paralizzato e numerose auto sono bloccate in strada ormai da circa un’ora. Lunghe code e disagi per gli automobilisti che percorrono l’arteria che collega Napoli e Marano.

La circolazione risulta fortemente compromessa, con ripercussioni sulla mobilità in entrambe le direzioni. Si consiglia agli automobilisti di evitare, se possibile, la zona e di scegliere percorsi alternativi.