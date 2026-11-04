Tentato omicidio del fratello di Pisacane: Bevivino lascia il carcere e va ai domiciliari

Importante risultato difensivo nel procedimento a carico di Vincenzo Bevivino, che soli 10 mesi fa era stato tratto in arresto per il tentato omicidio di Gianluca Pisacane (fratello del più noto Fabio allenatore del Cagliari).

Questa mattina Il GIP del Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza presentata dai difensori di Bevivino, gli avvocati Luigi Senese e Andrea Di Lorenzo, disponendo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.

Un risultato tutt’altro che scontato, raggiunto nonostante la particolare gravità dei fatti contestati all’imputato e la presenza, a suo carico, di precedenti penali specifici e reiterati, circostanze che rendevano particolarmente complesso ottenere un’attenuazione della misura cautelare.

Determinante si è rivelato il lavoro della Difesa, che, attraverso un’accurata ricostruzione della vicenda e una puntuale analisi delle esigenze cautelari, è riuscita a sostenere la possibilità di applicare una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione carceraria.