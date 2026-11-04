Omicidio Corrado a Marano, condanna confermata in Appello per Aurelio Taglialatela: 17 anni e un mese

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Travolto e ucciso in via del Mare mentre si trovava a bordo di un mezzo insieme a un amico. L’omicidio al culmine di mesi di tensioni e conflitti.

Sostanzialmente confermata anche in Appello la condanna per Aurelio Taglialatela, ritenuto responsabile dell’omicidio di Corrado, avvenuto a Marano. I giudici hanno stabilito una pena di 17 anni e un mese di reclusione, rispetto ai 17 anni e 4 mesi inflitti in primo grado.

La vittima si trovava a bordo di un mezzo insieme a un amico quando venne travolta dall’auto condotta da Taglialatela. L’investimento mortale si verificò in via del Mare, a Marano.

Secondo la ricostruzione accusatoria, non si sarebbe trattato di un semplice incidente stradale, ma di un omicidio maturato in un contesto di forti contrasti e tensioni che si trascinavano da mesi.

Taglialatela è il nipote di Castrense Palumbo, storico esponente dei Nuvoletta ucciso nei mesi scorsi in un agguato.

Con la decisione della Corte d’Appello, la pena resta dunque sostanzialmente invariata: appena tre mesi in meno rispetto alla condanna di primo grado.













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