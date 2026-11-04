BLITZ ANTIMAFIA A PIANURA, 28 INDAGATI RAGGIUNTI DA MISURE CAUTELARI: NEL MIRINO TRE CLAN DELLA CAMORRA

63 Visite
Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, sta conducendo un’attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di tre sodalizi camorristici operanti nel quartiere Pianura.
Personale della Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del Commissariato Pianura, stanno dando esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di ventotto soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di stampo mafioso, estorsione, traffico di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco, vendita abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.