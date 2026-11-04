CORRADO FINALE, OGGI IN AULA L’UDIENZA CHE POTREBBE CONFERMARE LA CONDANNA PER AURELIO TAGLIALATELA. MAMMA ASSUNTA: «NON CI ARRENDEREMO MAI, VOGLIAMO GIUSTIZIA»

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Oggi si torna ancora una volta in un’aula di tribunale per chiedere giustizia per te, Corrado, figlio nostro.

Il nostro cuore è pieno di dolore, ma anche di speranza. Vogliamo credere fino all’ultimo che venga confermata la condanna a 17 anni e 4 mesi inflitta in primo grado ad Aurelio Taglialatela, per la tua morte. Quella di oggi è un’udienza importante, dalla quale potrebbe arrivare anche la sentenza.

Noi, purtroppo, la nostra condanna l’abbiamo già ricevuta tre anni fa, il giorno in cui ti è stata tolta la vita, senza pietà. Da quel momento nulla è stato più come prima. È rimasto un vuoto incolmabile, una ferita che nessuna sentenza potrà mai rimarginare.

Ma continueremo a lottare. Sempre a testa alta, con il tuo ricordo nel cuore e con la determinazione di chi non vuole arrendersi davanti al dolore e all’ingiustizia.

Non chiediamo vendetta, chiediamo giustizia. Chiediamo che chi è stato condannato risponda delle proprie responsabilità e che non ci sia spazio per dimenticare ciò che è accaduto.

Oggi, ancora una volta, siamo lì per te. Per la tua vita spezzata, per i tuoi sogni interrotti, per tutto l’amore che ci hai lasciato.

Tre anni senza di te, Corrado. Ma non un solo giorno senza pensarti.

Ci manchi immensamente, cuore nostro. Mamma Assunta, papà e Carmine continueranno a portarti sempre con sé.

Dacci la forza di andare avanti e di non mollare mai.

La tua famiglia non si arrenderà. Mai.

La mamma Assunta, il papà e Carmine.













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