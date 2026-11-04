CORTE DEI CONTI E FINANZA NELLA SEDE DELLA CIRCUM: NEL MIRINO GLI ATTI SU DE GREGORIO, IL PUPILLO DI DE LUCA

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Le fiamme gialle agiscono su delega della Procura regionale della Corte dei conti della Campania. L’acquisizione degli incartamenti avviene con la massima discrezione: nessun clamore nella sede dell’azienda che gestisce Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana.

Al centro dell’istruttoria della magistratura contabile, come raccontato da Fanpage ad agosto, c’è quello che la Procura ipotizza essere un «illecito conferimento dell’incarico di direttore generale». Per quel ruolo Eav avrebbe dovuto indire una selezione pubblica, alla quale avrebbe potuto partecipare solo chi aveva almeno cinque anni di esperienza da dirigente. Un requisito che, secondo l’ipotesi della Procura, de Gregorio non aveva.

La storia parte nel luglio 2015. De Gregorio, oggi 68 anni, dottore commercialista napoletano, viene collocato alla presidenza di Eav dall’allora governatore Vincenzo De Luca. Tre anni dopo diventa anche direttore generale ad interim, e il 3 maggio 2019 l’incarico diventa definitivo. Per molti anni cumula così i due ruoli, presidente del CdA e Dg. Nel 2025 i compensi legati alla carica ammontano a 204mila euro, di cui 28mila di parte variabile.

L’era de Gregorio si chiude a metà luglio 2026. Quando arriva la giunta Fico, con il vicepresidente Mario Casillo che ha la delega ai Trasporti, modifica lo statuto di Eav e affida l’azienda a un amministratore unico: Pietro Diamantini, manager arrivato da Trenitalia.

Ad agosto arriva il primo segnale. L’Ufficio controlli della Regione, guidato dal dirigente Liberato Russo, dispone che Eav blocchi e sospenda ogni pagamento a de Gregorio e valuti il recupero delle somme già versate. La Procura contabile invece decide di andare a ritroso: non solo sulla nomina, ma anche sulla catena dei controlli. La Corte dei conti può infatti cercare responsabilità anche in chi, nella vecchia giunta De Luca, non ha mai sollevato il tema di una selezione per il direttore generale di Eav pur avendo il potere di farlo.

continua su: https://www.fanpage.it/napoli/eav-la-finanza-nella-sede-di-circumvesuviana-per-gli-atti-su-de-gregorio-nel-giorno-della-visita-di-fico/

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