Rubano un trattore-motozappa nella notte, incastrati dalle telecamere: a Quarto individuato uno dei ladri

Furto nelle campagne di Quarto: due persone si impossessano di un trattore motozappa e fuggono in auto. Decisivi il sistema comunale di videosorveglianza, il lettore automatico delle targhe e le immagini fornite dalla vittima. Un uomo residente a Pianura è stato denunciato a piede libero.

Le telecamere comunali li hanno ripresi durante il furto e il sistema di lettura automatica delle targhe ha permesso di seguirne gli spostamenti nei giorni successivi. Si è così arrivati all’individuazione di uno dei presunti responsabili del furto di un trattore motozappa avvenuto nelle campagne di Quarto.

I fatti risalgono alla notte tra il 23 e il 24 ottobre, quando due persone si sono introdotte in una proprietà privata, nei pressi dell’abitazione di un ex dipendente del Comune di Quarto, oggi in pensione. Dopo aver raggiunto un capanno di campagna, hanno portato via un trattore motozappa, allontanandosi successivamente a bordo di un’autovettura.

Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza comunale, gestite dalla Polizia Municipale. Le immagini hanno immortalato i due soggetti prima a piedi e poi mentre si allontanavano con l’auto utilizzata per il colpo.

Fondamentale si è rivelata anche la collaborazione della vittima, che ha presentato denuncia e consegnato agli agenti il materiale video in suo possesso, consentendo di avviare immediatamente gli accertamenti.

Gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a individuare la vettura utilizzata dai presunti ladri e a ricostruirne i movimenti attraverso il sistema di lettura automatica delle targhe. Il veicolo è stato inserito nella cosiddetta black list, permettendo di monitorare ogni successivo passaggio attraverso i varchi elettronici presenti sul territorio comunale.

L’auto è stata così tenuta sotto controllo nei giorni successivi al furto, fino alla mattina del 2 novembre, quando uno degli alert del sistema ha segnalato un nuovo transito. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a fermare il veicolo.

A quel punto sono stati effettuati ulteriori riscontri fotografici, confrontando le immagini della persona fermata con i fotogrammi registrati dalle telecamere durante il furto e consegnati dal proprietario.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare M.S., residente a Pianura, ritenuto uno dei presunti autori del furto. L’uomo è stato denunciato a piede libero, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro su disposizione del Pubblico Ministero di turno.

L’operazione mette in evidenza l’importanza della videosorveglianza cittadina e dei sistemi di lettura automatica delle targhe per la prevenzione e il contrasto ai reati. Decisiva, ancora una volta, anche la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, che ha consentito alla Polizia Municipale di Quarto di risalire a uno dei presunti responsabili.