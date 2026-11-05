Camaldoli. Incidente in via Camillo Guerra, il video chiarisce la dinamica: la Panda rossa stava svoltando verso il distributore

Non vi è stato alcun sorpasso da parte della Panda rossa. Le immagini esclusive dello scontro mostrano la vettura mentre svolta in direzione del distributore di carburante. Pochi istanti dopo si verifica l’impatto con uno scooter proveniente da Napoli.

È quanto emerge dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto ieri in via Camillo Guerra, nel quale sono rimaste ferite alcune persone.

Il violento scontro ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, paralizzando per diverse ore la zona dei Camaldoli e di Marano e provocando notevoli disagi agli automobilisti.

A fornire un elemento importante per comprendere quanto accaduto sono le immagini video che pubblichiamo in esclusiva e che documentano le fasi dello scontro.

Dal filmato si vede la Panda rossa impegnata nella svolta verso il distributore di carburante. Poco dopo avviene la collisione con lo scooter che procedeva in direzione opposta, provenendo da Napoli.

Una sequenza che contribuisce a chiarire un aspetto fondamentale della vicenda: la Panda non avrebbe effettuato alcun sorpasso, ma stava effettuando una manovra di svolta verso il distributore quando si è verificato l’impatto.