Tifoso del Portici ridotto in fin di vita a Pozzuoli, migliorano le condizioni di Spedaliere

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Arrivano segnali incoraggianti dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli sulle condizioni di Mario Spedaliere, il tifoso 34enne del Portici rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito da un ultras della Puteolana.

Il ragazzo, ancora ricoverato in coma farmacologico, ha mostrato i primi segnali di miglioramento: ha aperto gli occhi e ha ripreso a respirare quasi autonomamente.

Una notizia che alimenta la speranza per il giovane e i suoi familiari. Le sue condizioni restano sotto osservazione da parte dei medici della struttura ospedaliera puteolana.

L’aggressione e gli arresti

Otto persone, cinque maggiorenni e tre minorenni, sono state arrestate nell’ambito delle indagini sugli scontri avvenuti a Pozzuoli dopo la partita tra Puteolana e Portici, del 25 ottobre. Il gruppo è accusato di aver preso parte alla rissa durante la quale è rimasto gravemente ferito un tifoso del Portici di 34 anni, Mario Spedaliere, colpito alla testa.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dai carabinieri, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dai pubblici ministeri Siracusa e Regine. A tutti gli arrestati viene contestato il reato di rissa aggravata.

Il gip ha poi rimesso in libertà 3 maggiorenni su 5, mentre è stato confermato l’arresto per i minorenni.













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