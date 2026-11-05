LEGALITÀ, ALL’ISTITUTO FERRAIOLI DI NAPOLI LE FIAMME GIALLE SALGONO IN CATTEDRA

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La legalità, il valore del servizio alle istituzioni e le opportunità professionali offerte dalla Guardia di Finanza sono stati al centro dell’incontro che ha coinvolto oggi gli studenti delle classi quinte dell’istituto alberghiero di Napoli “A. Esposito Ferraioli. Ospite dell’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto “Percorsi per la legalità”, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, il tenente colonnello Giuseppe Riccio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli. L’incontro si è svolto nella sede di via Gorizia, presso l’Aula Confucio.

L’iniziativa ha offerto un’occasione di approfondimento e confronto sui temi della legalità, della responsabilità civica e del ruolo delle istituzioni nella tutela dell’interesse pubblico. Un momento di riflessione è stato dedicato al significato della commemorazione dei caduti e al valore della ricorrenza del 4 novembre, quale espressione della memoria collettiva e del riconoscimento del servizio reso al Paese.

Nel corso dell’incontro, il tenente colonnello Riccio ha illustrato le principali attività istituzionali della Guardia di Finanza, soffermandosi sulle funzioni di polizia economico-finanziaria e sul contributo del Corpo al contrasto dell’illegalità e alla salvaguardia della legalità economica.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli sbocchi professionali. L’incontro, inserito nel più ampio programma di orientamento in uscita dell’istituto, ha suscitato interesse e partecipazione tra gli studenti, che hanno rivolto numerose domande, anche sulle modalità di accesso al Corpo e sui prossimi concorsi per entrare a far parte delle Fiamme Gialle. La proiezione di filmati dedicati ha arricchito il percorso di approfondimento, rendendo la presentazione delle attività del Corpo più immediata e coinvolgente.

“Come ho avuto modo di ribadire in più occasioni – sottolinea la dirigente scolastica Rita Pagano -,crediamo in una scuola capace di andare oltre le aule, aperta alle istituzioni e al mondo delle professioni, che offra ai ragazzi occasioni concrete di conoscenza e confronto con la realtà”.

“La legalità si trasmette anche attraverso l’incontro diretto con chi ogni giorno opera al servizio della collettività. L’interesse e le domande dei nostri studenti al tenente colonnello Riccio, che ringraziamo sinceramente – conclude – dimostrano quanto queste esperienze siano importanti per la loro crescita e formazione”.

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