Liceo Mazzini, dopo l’occupazione e gli atti vandalici scattano le sospensioni: è polemica tra genitori e preside

È polemica al liceo Mazzini di Napoli, nel quartiere Vomero, dopo l’occupazione dell’istituto e i successivi episodi di vandalismo. La dirigenza scolastica ha avviato una serie di provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti ritenuti coinvolti, disponendo numerose sospensioni.

La decisione ha suscitato forti reazioni tra le famiglie. Secondo alcuni genitori, i provvedimenti riguarderebbero circa 50 studenti e coinvolgerebbero anche ragazzi che, a loro dire, non avrebbero avuto alcuna responsabilità nell’occupazione o nei danneggiamenti.

Una ricostruzione contestata dal dirigente scolastico, che ha ridimensionato il numero degli studenti interessati senza però fornire cifre precise: «Sono di meno, non do numeri».

La vicenda ha così aperto un nuovo fronte di tensione all’interno della comunità scolastica. Da una parte le famiglie, che chiedono maggiore chiarezza sui criteri adottati per individuare i responsabili e assegnare le sanzioni; dall’altra la dirigenza, chiamata a gestire le conseguenze dell’occupazione e degli atti vandalici.

Il caso resta al centro del dibattito, tra la necessità di tutelare gli spazi scolastici e quella di garantire che eventuali provvedimenti disciplinari siano proporzionati e rivolti esclusivamente agli studenti effettivamente coinvolti.