CALVIZZANO. NASCE “CUORE GIALLOVERDE”: UN NUOVO SPAZIO DI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE E CRESCITA PER IL TERRITORIO

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L’ASD Atletico Calvizzano è orgogliosa di annunciare la nascita dell’Associazione “Cuore Gialloverde”, una nuova realtà promossa da un gruppo di giovani uniti dalla passione per i nostri colori, riconosciuta e patrocinata dalla nostra società.

Un’iniziativa che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’Atletico Calvizzano e nella volontà di costruire qualcosa che vada oltre il rettangolo di gioco.

Perché crediamo che una società sportiva debba essere anche un punto di riferimento sociale, culturale ed educativo per la propria comunità.

UNO SPAZIO PER LE IDEE, LE PERSONE E IL FUTURO

Grazie alla disponibilità di uno sponsor dell’Atletico Calvizzano, che ha messo gratuitamente a disposizione una sede, nascerà un luogo aperto ai giovani di Calvizzano e dei comuni limitrofi, senza distinzioni di provenienza o condizione sociale.

Uno spazio nel quale incontrarsi, studiare, confrontarsi, sviluppare idee, scoprire talenti e trasformare le proprie passioni in opportunità concrete.

L’associazione svilupperà progressivamente un programma di attività gratuite, tra cui:

ISTRUZIONE E SOSTEGNO SCOLASTICO

Spazi dedicati allo studio, attività di doposcuola, supporto all’apprendimento e postazioni informatiche a disposizione dei ragazzi, affinché anche chi non dispone di strumenti adeguati possa avere la possibilità di studiare, approfondire e sviluppare le proprie capacità.

CREATIVITÀ, CULTURA E INNOVAZIONE

Laboratori culturali, digitali e creativi, incontri formativi e attività nelle quali i giovani potranno proporre idee, realizzare progetti, sperimentare e dare forma alle proprie aspirazioni. Non soltanto partecipare ad attività già organizzate, ma diventare protagonisti di ciò che desiderano costruire.

SPORT E FORMAZIONE

Percorsi di avvicinamento al mondo sportivo, incontri e iniziative formative rivolte ad aspiranti calciatori, allenatori, dirigenti e giovani interessati a conoscere anche gli aspetti organizzativi, educativi e sociali dello sport.

INCLUSIONE, ASCOLTO E BENESSERE

Incontri con psicologi e professionisti, momenti di confronto, attività di aggregazione e iniziative dedicate alla crescita personale, al rispetto reciproco e alla prevenzione dell’isolamento sociale.

CITTADINANZA ATTIVA E TERRITORIO

Progetti culturali, iniziative di volontariato, collaborazioni con realtà associative, professionisti e attività locali, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita della comunità.

DALLA PAROLA INCLUSIONE ALL’INCLUSIONE CONCRETA

Oggi si parla molto di inclusione, partecipazione e opportunità per i giovani. Sono principi importanti, che però acquistano il loro vero significato soltanto quando vengono tradotti in possibilità reali.

Per noi, includere non significa semplicemente invitare qualcuno a partecipare a qualcosa che altri hanno già deciso. Significa dargli gli strumenti, lo spazio e la libertà per esprimersi, proporre, inventare, sbagliare, imparare e costruire qualcosa di proprio.

Significa permettere a un ragazzo di utilizzare un computer per sviluppare un’idea, a uno studente di trovare un ambiente nel quale crescere, a un giovane di scoprire una passione o una capacità che non sapeva di possedere.

Significa soprattutto fare in modo che le opportunità non siano riservate soltanto a chi ha già i mezzi, le conoscenze o le possibilità economiche per accedervi.

Il talento può nascere ovunque. Le opportunità, invece, devono essere costruite.

NON SOLTANTO CELEBRARE LE ECCELLENZE. CONTRIBUIRE A CREARLE.

Troppo spesso il valore di un territorio viene raccontato attraverso i successi di persone che vi hanno avuto origine.

Noi crediamo che una comunità debba certamente essere orgogliosa dei propri talenti, ma che la sua vera crescita si misuri anche nella capacità di formarne di nuovi e di trasformare le esperienze individuali in opportunità collettive.

Non vogliamo limitarci a celebrare chi ce l’ha fatta. Vogliamo lavorare affinché sempre più giovani abbiano la possibilità di farcela.

E, soprattutto, vogliamo che le competenze, le idee e le energie sviluppate possano generare un valore concreto per il territorio e per le generazioni che verranno.

UN ALTRO PICCOLO PASSO DI UN PROGETTO PIÙ GRANDE.

L’Atletico Calvizzano nasce e cresce con una convinzione: lo sport può essere uno straordinario strumento di aggregazione, educazione e cambiamento sociale.

Con l’Associazione Cuore Gialloverde vogliamo dare continuità a questa visione, contribuendo a costruire una comunità più partecipativa, solidale, preparata e capace di offrire opportunità.

Non promettiamo grandi rivoluzioni, né pretendiamo di avere tutte le risposte.

Preferiamo costruire, passo dopo passo, qualcosa che possa rimanere nel tempo.

Una sede, un computer, un laboratorio, un incontro, un’opportunità: anche le trasformazioni più importanti possono cominciare da gesti semplici, purché sostenuti da impegno e continuità.

Questo è soltanto un altro piccolo passo nel percorso di crescita del nostro progetto. Un percorso che non riguarda esclusivamente i risultati sportivi, ma anche il futuro della comunità alla quale apparteniamo.

Perché il futuro di un territorio non si costruisce soltanto raccontando ciò che è stato, ma soprattutto dando alle nuove generazioni la possibilità di immaginare e realizzare ciò che potrà essere.

CUORE GIALLOVERDE

Uno spazio per tutti. Un’opportunità per ciascuno. Un futuro da costruire insieme.

ASD ATLETICO CALVIZZANO













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