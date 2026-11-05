Caos nei cieli, almeno dodici allarmi bomba in Europa, due diretti a Roma

Sono almeno dodici gli allarmi bomba scattati nella mattinata di giovedì 5 novembre su voli di linea in Europa. Tra questi, coinvolti anche due voli diretti in Italia e uno partito dal nostro Paese. In particolare un Airbus A320 della Aer Lingus in volo da Dublino a Roma è stato dirottato verso l’aeroporto francese di Évreux, in Normandia. Un volo Wizz Air decollato da Malpensa e diretto a Varsavia è stato invece dirottato su Vienna e su un volo Helsinki-Roma, atterrato a Fiumicino, dopo essere stato scortato da jet dell’Aeronautica Militare. Per quest’ultimo e per il Dublino-Roma, l’allarme sarebbe scattato a partire da un’unica mail anonima scritta in italiano e con oggetto “segnalazione minaccia”.
Il messaggio di posta elettronica sarebbe arrivato agli indirizzi di Aeroporti di Roma e di altre società dello scalo romano. Sono in corso indagini della polizia postale e della Polaria per far luce sulla vicenda. Anche nei giorni scorsi delle mail in italiano avevano annunciato la presenza di ordigni su due voli Ryanair in arrivo nella Capitale.
Allarme su altri due voli atterrati a Malpensa, artificieri in azione
Due allarmi bomba hanno interessato nella stessa mattinata due voli diretti a Milano Malpensa che non sono stati dirottati e sono regolarmente atterrati nello scalo milanese. Si tratta del volo Aegean Airlines A3552, partito da Salonicco e atterrato alle 9.33, e del Ryanair FR8953, decollato da Porto e arrivato alle 10.22. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Malpensa, impegnati nelle operazioni di bonifica degli aerei e nelle verifiche sul personale e sui passeggeri.