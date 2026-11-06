Napoli, blitz di De Laurentiis a Castel Volturno: squadra e Allegri tenuti a rapporto

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Un blitz quello del patron del Napoli, anticipando l’arrivo annunciato per domani. Aurelio De Laurentiis si è materializzato stamane a Castel Volturno, tenendo a rapporto la squadra e il tecnico Allegri. Sul groppone azzurro pesano il ko in Champions con il Porto (4-1) e le polemiche di spogliatoio, tracimate sul campo e fuori. Il presidente del Napoli ha raggiunto in mattinata il Centro Tecnico, trattenendosi alcune ore con i giocatori, con l’allenatore e con tutto lo staff tecnico. Chiaro il suo obiettivo di ricompattare il gruppo, smorzando le tensioni, in vista anche della partita di domenica con la Lazio capolista al Maradona. Il faccia a faccia è terminato nel primo pomeriggio.

L’intera squadra si è trasferita in un albergo della zona flegrea dove rimarranno in ritiro fino al domenica mattina per il match delle 12.30. Nel gruppo in “clausura” sono compresi i nove infortunati e lo squalificato Marianucci, che non potrà prendere parte alla prossima gara di campionato.

Contro la Lazio, Allegri dovrà affidarsi nuovamente agli stessi uomini dell’ultima partita di Champions, siccome oltre allo squalificato Marianucci anche gli infortunati Di Lorenzo e Olivera sono out. Max non è in discussione ma dovrà chiedere ai suoi di fare la gara della vita. Altrimenti il rischio di un’epurazione non è da escludere.

Dopo 14 partite tra campionato e Champions il Napoli ha perso sette volte. Quattro in Serie A con Como, Inter, Venezia e Juventus e tre in Europa con Arsenal, Villarreal e Porto. Un tracollo figlio di una improvvisazione di inizio stagione che ricorda l’anno del post terzo scudetto e del decimo posto finale.

Mercoledì sera in Portogallo si è toccato il fondo dopo che per un tempo si era stati all’altezza degli avversari allenati da Farioli. La formazione schierata da Allegri era stata capace di fare la sua bella figura pareggiando meritatamente dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa. Negli spogliatoi, come a Torino, c’è stata la metamorfosi.

Al rientro in campo il Napoli è sparito. E il Porto ne ha approfittato. Segnando altre tre reti. Sicuramente la fatica si è fatta sentire ma non può essere un alibi. Subire due gol da calcio d’angolo con la difesa schierata a zona è da principianti. Vergara non può andare sul vertice per marcare i giganti di casa.













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