Scampia: 84 chili di cocaina in un’auto parcheggiata. Maxi sequestro dei Carabinieri

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Duro colpo dei carabinieri della stazione di Scampia al narcotraffico. Un rinvenimento che apre scenari che saranno approfonditi in un contesto, quello del quartiere a nord di Napoli, che torna prepotente.

Siamo poco lontani dalle Vele e i militari stanno pattugliando la zona quando notano un’Alfa Romeo Giulietta parcheggiata. L’auto risulta rubata lo scorso 17 ottobre. I militari ispezionano il veicolo e anche loro rimangono sopresi dalla scoperta.

All’interno del cofano, due borsoni contenenti 71 panetti di cocaina pressati sottovuoto. Il peso è notevole, 84 chili. Il valore sul mercato è enorme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli per i rilievi tecnici.













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