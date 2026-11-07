Allarmi bomba sui voli europei, coinvolti aerei da e per Roma. Minacce di attentati anche a giornali e tv, la nuova frontiera della guerra ibrida

Condividi

Visite: 48

83 Visite

Un allarme bomba su un volo proveniente da Roma ha fatto scattare questa mattina un’operazione di sicurezza all’aeroporto di Lisbona. La notizia è stata diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media. L’episodio segue l’ondata di falsi allarmi bomba che ieri ha interessato almeno 25 voli in Europa. Le autorità portoghesi hanno quindi avviato le procedure previste per valutare la segnalazione e verificarne la credibilità. Sono in corso gli accertamenti sulla minaccia ricevuta.

L’aereo della Ryanair è atterrato nella capitale portoghese intorno alle 8. L’allerta è stata trasmessa alla Polizia di Pubblica Sicurezza attraverso una telefonata effettuata da un agente delle forze dell’ordine. La sua identità è stata successivamente verificata dagli uomini della Polizia Giudiziaria.

La Procura di Milano indaga sugli allarmi a Malpensa e Linate

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a modello 45 senza ipotesi di reato né indagati in relazione agli allarmi bomba arrivati nella giornata di ieri negli aeroporti di Malpensa e Linate. Sul tavolo del procuratore capo Marcello Viola sono arrivate le prime informative della Polizia di frontiera, la Polaria, in relazione agli allarmi bomba registrati ieri all’aeroporto di Malpensa a cui se ne aggiunge una ulteriore per lo scalo di Linate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti