Paraguay, arrestato l’ex presidente Peña per il caso Ueno Bank e il crac finanziario nel Paese

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L?ex presidente del Paraguay Santiago Peña è stato arrestato nella sua abitazione ad Asunción per ordine della magistratura nell’ambito del caso Ueno Bank. Lo riferisce il quotidiano ABC Color, precisando che la polizia nazionale ha eseguito il provvedimento nella serata di venerdì 6 novembre.

L’arresto è avvenuto in contemporanea con la cerimonia al Congresso nazionale durante la quale Pedro Alliana ha prestato giuramento, assumendo

formalmente la presidenza della Repubblica dopo la destituzione di Peña attraverso un giudizio politico. “I nostri connazionali, che stanno attraversando una situazione estremamente difficile a causa del caos finanziario, saranno pienamente risarciti. Non li lasceremo soli” ha detto il neo presidente. Con questo giuramento, Alliana porterà a termine l’attuale mandato presidenziale, che scadrà nell’agosto del 2028.

L’ex mandatario è accusato di responsabilità nella crisi provocata dalla risoluzione di Ueno Bank. Peña resterà agli arresti a disposizione della giustizia.













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