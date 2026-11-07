IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA, ASCIERTO PREMIATO NEGLI STATI UNITI

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Il professor Paolo Antonio Ascierto, professore ordinario di Oncologia nell’Università di Napoli ‘Federico II’, ha ricevuto dalla Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), una delle più autorevoli società scientifiche internazionali dedicate all’immunoterapia oncologica, il Lifetime Achievement Award 2026, riconoscimento alla carriera attribuito a personalità che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell’immunoterapia contro il cancro.

Il premio è stato consegnato oggi a Phoenix, in Arizona, nell’ambito del 41mo congresso annuale della SITC, in svolgimento fino all’8 novembre.

“Se penso a quando ero specializzando, sinceramente non avrei immaginato di arrivare fin qui – dice il ricercatore – e non avrei potuto prevedere il percorso che mi aspettava, le sfide, le opportunità, gli incontri e le tante tappe che mi avrebbero portato a vivere un momento come questo.













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