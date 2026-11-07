Marano, scioglimento enti locali: la Prefettura di Napoli replica all’ex consigliera comunale Stefania Fanelli

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Arriva la replica della Prefettura di Napoli alle dichiarazioni dell’ex consigliera comunale di Marano Stefania Fanelli che, commentando il caso Pomigliano, aveva contestato lo scioglimento di Marano e chiamato in causa il procuratore aggiunto di Napoli Nord Maria Di Mauro, sostenendo che a essere «sciolti» dovessero essere il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in Prefettura e il Ministro Piantedosi. La Prefettura interviene richiamando il quadro normativo e il rispetto delle prerogative di tutte le istituzioni coinvolte. Ecco la nota:

“Con riferimento alle dichiarazioni pubblicate in data 6 novembre 2026 su terranostranews.it in merito all’eventuale scioglimento degli enti locali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata, si ritiene utile richiamare il quadro normativo di riferimento, disciplinato dall’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si tratta di una materia particolarmente delicata, che coinvolge diversi soggetti istituzionali, ciascuno chiamato a svolgere il proprio ruolo nell’ambito delle competenze e delle responsabilità attribuitegli dalla legge. È auspicabile, pertanto, che il confronto su temi così rilevanti si sviluppi sempre nel rispetto delle prerogative di tutte le istituzioni coinvolte, evitando valutazioni che possano prescindere dal quadro normativo. La tutela della legalità e il contrasto a ogni forma di condizionamento della criminalità organizzata rappresentano obiettivi comuni, da perseguire attraverso la collaborazione istituzionale, il rispetto delle procedure e la fiducia nel lavoro di tutti i soggetti chiamati a operare”.













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