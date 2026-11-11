L’ombra della corruzione sulla vittoria di Roberto Fico. Voti in cambio di appalti nella sanità. Incontri e tangenti

La richiesta è emersa dalle parole di Mario Langella: «devi fare un intervento!» e «senti vedi di dare una mano a questi qua, ecco». Gli imprenditori hanno prospettato anche la possibilità di ricambiare l’interessamento con consulenze in ambito sanitario, proposta che Russo ha respinto. In cambio del proprio interessamento presso le cliniche, Russo ha chiesto ai Langella di affidare gli esami clinici dei dipendenti al laboratorio di Mauro Beneduce, fatto entrare nello studio durante la conversazione.

Il direttore generale ha espresso con insistenza la richiesta: «le analisi li deve far lui, le analisi li deve fare lui». Ha poi ribadito: «sintesi del mio pensiero: tu mi vuoi fare contento a me?», aggiungendo: «fagli fare i prelievi a lui» e «a me interessa che, mi interessa che Mauro lavori come collaboratore». Lo scambio di favori ha trovato un successivo riscontro nell’affidamento degli esami al laboratorio di Beneduce. 30 dicembre 2025, Mario Langella ha contattato l’imprenditore per organizzare le analisi dei lavoratori destinati al cantiere per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Somma Vesuviana. Nel richiamare l’impegno precedente, ha affermato: «mi sono ricordato di questo fatto e praticamente appena c’è stata la possibilità…».