L’ombra della corruzione sulla vittoria di Roberto Fico. Voti in cambio di appalti nella sanità. Incontri e tangenti

L’inchiesta della Procura di Napoli allunga ombre anche sulle ultime elezioni regionali. Nel mirino i voti dirottati sui candidati del campo largo guidato dall’attuale presidente grillino Roberto Fico. I magistrati accendono un faro sui rapporti tra gli imprenditori Mario e Marco Langella e l’ex numero uno di Soresa (società per la spesa sanitaria) Tommaso Casillo. Le indagini hanno documentato l’interessamento degli imprenditori per la candidatura di Rossella Casillo, figlia del presidente di Casillo, schierata nella lista A Testa alta della coalizione di Fico.
Marco Langella ha prospettato la possibilità di procurarle 400-500 preferenze, coinvolgendo Ivan Aprea, consigliere comunale di Volla. Il 28 ottobre 2025, discutendo con il padre dei 3.000 euro concordati con Aprea per l’attività elettorale, Marco ha riferito di averne già consegnati 1.500. Mario ha commentato: «eh ma tu 3000 euro, hai capito quanti voti deve portare? 150 voti? E quello li porta?», aggiungendo: «150… a 20 euro sono 3.000 euro». Marco ha tuttavia precisato che l’accordo riguardava un pacchetto di preferenze, non un prezzo pattuito per ogni singolo voto.
Gli imprenditori spingono per allargare il raggio d’azione negli appalti della sanità campana.