Il senatore Silvestro lascia FI e passa alla Lega, ‘mi ha convinto progetto Salvini’

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Il senatore campano Francesco Silvestro lascia Forza Italia e aderisce alla Lega. Oggi il passaggio è stato formalizzato nel corso di un incontro con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha accolto il senatore nella squadra della Lega, dandogli pubblicamente il benvenuto. Silvestro lascia così il gruppo parlamentare di Forza Italia per aderire a quello della Lega al Senato. «Le immediate dimissioni di Fulvio Martusciello o l’immediato commissariamento di Forza Italia in Campania sono ormai una necessità politica. Il partito è deflagrato. L’uscita di Franco Silvestro, segretario provinciale di Napoli e vicesegretario regionale vicario, certifica il fallimento dell’intera operazione congressuale e di chi, anche a livello nazionale, l’ha sostenuta e garantita», dichiara il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, commentando il passaggio del senatore Francesco Silvestro alla Lega.













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