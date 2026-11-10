CLAN E INCHIESTE. INDAGATA PER CORRUZIONE ANCHE LA EX GRILLINA MANZO. “PER IL POSTO DI LAVORO AL MARITO”

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Oggi è triste, arrabbiata, si dichiara innocente ma è indagata dalla Dia per una nomina ministeriale in cambio di un posto di lavoro per il compagno Alessandro Martino. Pochi anni fa era la paladina dei grillini dell’onestà e della scatoletta di tonno e aveva il volto rubizzo ed eccitato, Teresa Manzo, in quel video del dicembre 2019, quando tuonava dai banchi del M5S in difesa della manovra di Conte. Era emozionata, in versione Fantozzi, come ammise lei stessa parlando di “salivazione azzerata”. Ma dobbiamo darle atto che quel suo debutto da onorevole-cittadina grillina fu uno show passato alla storia della Repubblica: gaffe, scivoloni linguistici, metafore ardite, fino all’applauso finale, liberatorio, per chi le stava accanto e non ne poteva più di trattenere le risate. Oggi Teresa Manzo, grillina figlia del grido “Onestà, onestà”, è indagata per corruzione in Campania. E c’è poco da ridere

L’ex deputata grillina famosa per gaffe e svarioni

“Qui è un pupularsi di opinionisti“, “Incassano il vitalizio a sbaffo”, “Bisogna contribuire a fare dell’Italia un Paese autoritario”, correggendosi subito dopo in “autorevole”. Il giorno dopo, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno spiegò di essere stata sopraffatta dall’emozione: “Avevo la salivazione a zero“. Disse anche di non provenire dalla politica, ma forse a qualcuno venne il dubbio che non frequentasse molto neanche l’italiano. Nel corso degli anni da parlamentare, l’ex deputata grillina inanellò tanti altri svarioni, frasi uscitele male, molto male, alla Camera. “Il Jobs Act che ha precariato milioni di giovani”, ha precariato? Voce del verbo precariare, certo. “Maggiore ricchezza e maggior dettaglio”, dettaglio? Boh. “Toglieremo i giovani da quel divano, che erano stati messi lì a parcheggio”. A parcheggio, certo, non a parcheggiare, qui che serviva il verbo… “Ergo Cogito Sum“, scrisse sul suo profilo Instagram invertendo le parole della celebre frase di Cartesio, “Cogito ergo sum”. Ed ancora, ai giornali. “Sentivo questo alito di responsabilità“. Alito pesante? Un attacco alla Vigorsol?

Teresa Manzo indagata per corruzione

Da oggi Teresa Manzo, però, ha ben altri problemi da risolvere. E’ indagata per l’appoggio politico per una nomina ministeriale in cambio di un posto di lavoro per il compagno. Con l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione pubblica, la Dda di Napoli indaga l’ex deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo, il commissario del Centro unico di servizi per le società cooperative Dario Vicedomini e Alessandro Martino, compagno dell’ex parlamentare. Per tutti e tre scatta l’invito a comparire per l’interrogatorio preventivo.













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