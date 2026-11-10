Appalti e tangenti, terremoto nella sanità campana: 13 arresti. In carcere Tommaso Casillo di Soresa, indagato il sindaco di Volla

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Una nuova bufera giudiziaria travolge il sistema degli appalti pubblici in Campania, con particolare riferimento al settore della sanità. Tredici persone sono state arrestate nell’ambito di un’inchiesta su presunti episodi di corruzione legati agli appalti e alle forniture.

Tra i nomi finiti al centro dell’indagine c’è quello di Tommaso Casillo, presidente della centrale regionale di acquisto della sanità Soresa, accusato di corruzione e destinatario di una misura cautelare in carcere.

L’inchiesta punta a fare luce su un presunto sistema di rapporti illeciti e interessi legati alla gestione delle procedure di affidamento e degli appalti pubblici. Un’indagine che rischia di avere pesanti ripercussioni sugli equilibri istituzionali e amministrativi del territorio.

Ma il fronte giudiziario non si ferma ai tredici arresti. Per altri 18 indagati è stato disposto l’interrogatorio preventivo, al termine del quale il giudice per le indagini preliminari dovrà valutare le richieste di misure cautelari.

Tra i nomi coinvolti figurano anche Russo, manager dell’Asl Napoli 3, il sindaco di Volla Di Costanzo e l’ex deputata Teresa Manzo.

Si tratta di una vicenda destinata a far discutere, considerando il peso degli incarichi ricoperti da alcuni degli indagati e il settore strategico interessato dall’inchiesta: quello della sanità pubblica, dove la gestione degli appalti e delle risorse economiche rappresenta un nodo centrale.

Le accuse dovranno ora essere sottoposte al vaglio della magistratura. Per tutti gli indagati resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.













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