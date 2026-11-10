Napoli, allarme cyberattacchi: nel mirino cinque punti vendita tra supermercati e centri commerciali

Anomalie informatiche in almeno tre supermercati di Napoli e in due strutture commerciali dell’hinterland. Sotto osservazione la catena del freddo e i sistemi di gestione dei prodotti surgelati. La Procura coordina gli accertamenti con la Polizia postale: l’attacco è stato individuato e circoscritto, nessun pericolo per gli alimenti attualmente in vendita.

Napoli finisce al centro di una vicenda che riaccende l’attenzione sulla sicurezza informatica delle infrastrutture strategiche. Cinque obiettivi commerciali, tra il capoluogo e la provincia, sarebbero stati interessati da un attacco hacker articolato su più livelli. Nel dettaglio, le anomalie sono state riscontrate in almeno tre supermercati cittadini e in un paio di punti vendita situati nell’hinterland.

Al centro degli accertamenti c’è soprattutto la cosiddetta catena del freddo, il sistema che garantisce la corretta conservazione degli alimenti surgelati attraverso il controllo costante delle temperature e dei dispositivi di gestione. Un settore particolarmente delicato, perché un’eventuale compromissione dei sistemi informatici potrebbe avere conseguenze sulla sicurezza e sulla conservazione dei prodotti.

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni sul fronte della cybersicurezza nazionale. Nelle stesse ore si erano diffuse indiscrezioni anche su un presunto tentativo di intrusione nei sistemi di sicurezza di un ufficio investigativo. Un’ipotesi che, allo stato, non ha però trovato conferme.

Il vertice in Procura e il ruolo della Polizia postale

La delicatezza dello scenario ha spinto gli organi investigativi ad accelerare il coordinamento. Nel pomeriggio di ieri si è svolto un incontro tra magistrati e reparti di polizia giudiziaria, al quale ha partecipato anche uno dei vertici della Polizia postale, struttura specializzata nel contrasto ai crimini informatici e nella protezione delle reti digitali.

L’inchiesta si sviluppa sotto il coordinamento del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che mantiene la delega sull’antiterrorismo. Coinvolto anche il gruppo di magistrati coordinato da Vincenzo Piscitelli, con la partecipazione dei pm Claudio Onorati, Sofia Cozza e Ciro Coppola.

Un lavoro investigativo che punta a ricostruire la natura delle intrusioni, individuare eventuali responsabilità e comprendere se gli episodi napoletani siano collegati a una più ampia strategia di attacchi informatici.

Le anomalie sarebbero state individuate attraverso gli strumenti di monitoraggio e le attività investigative delle autorità. Un’attività di sorveglianza digitale che ha consentito di intercettare le criticità e circoscrivere l’intervento.

Un elemento, quest’ultimo, particolarmente importante: secondo le informazioni disponibili, l’attacco è stato individuato e contenuto. Non risultano quindi motivi per ritenere compromessa la sicurezza dei prodotti attualmente esposti sugli scaffali dei supermercati interessati.

La guerra ibrida e il rischio di indebolire le infrastrutture

La preoccupazione degli investigatori non riguarda soltanto gli episodi registrati nei punti vendita. Il tema è più ampio e investe la vulnerabilità delle infrastrutture che gestiscono servizi essenziali.

La catena del freddo rappresenta infatti uno degli ambiti nei quali un attacco informatico potrebbe produrre conseguenze concrete anche al di fuori del mondo digitale. Lo stesso vale per altri settori strategici, come la conservazione del sangue, la gestione dei dati sanitari e la protezione delle informazioni sensibili.

Tra le ipotesi al vaglio degli analisti c’è quella di una strategia di pressione progressiva, riconducibile alla cosiddetta guerra ibrida. Non necessariamente un attacco diretto e risolutivo, dunque, ma una successione di incursioni e tentativi di compromissione destinati a mettere alla prova le capacità di risposta delle istituzioni.

Una sorta di stress test delle difese nazionali, con l’obiettivo di individuare punti deboli, consumare risorse investigative e aumentare il livello di esposizione dei sistemi strategici.

È in questa prospettiva che assume particolare significato il rafforzamento del coordinamento tra Procura e strutture specializzate. Napoli dispone da anni di un gruppo di magistrati dedicato ai reati informatici, una struttura nata durante la gestione dell’ex procuratore Gianni Melillo, oggi alla guida della Direzione nazionale antimafia, e ulteriormente rafforzata sotto la gestione di Gratteri.

La pista filorussa e quella iraniana: nessuna responsabilità accertata

Resta aperta la questione dell’origine degli attacchi. Tra le piste e gli ambienti oggetto di attenzione figurano gruppi di sedicenti attivisti filorussi e realtà hacker che dichiarano collegamenti con ambienti iraniani.

Si tratta, tuttavia, di ipotesi che necessitano di riscontri investigativi. Al momento non è possibile attribuire con certezza la responsabilità degli episodi a uno Stato, a un’organizzazione o a uno specifico gruppo criminale.

Il panorama delle minacce informatiche, del resto, è estremamente articolato. Accanto alle motivazioni ideologiche e geopolitiche possono esserci interessi economici, attività di sabotaggio e operazioni condotte per destabilizzare sistemi pubblici e privati.

Non viene esclusa neppure una possibile matrice imprenditoriale. In determinati scenari, infatti, la diffusione di attacchi informatici può alimentare un mercato parallelo della sicurezza, favorendo la domanda di nuovi software, sistemi di protezione e tecnologie di sorveglianza digitale.

Per ora, però, si resta nel campo delle ipotesi.

Napoli osservata speciale nella sicurezza digitale

La vicenda dimostra quanto il confine tra sicurezza informatica e tutela della vita quotidiana sia diventato sottile. Un’intrusione in un sistema di gestione commerciale può coinvolgere la conservazione degli alimenti; una vulnerabilità nelle reti sanitarie può mettere a rischio informazioni e servizi essenziali.

Per questo l’attenzione degli investigatori si concentra non soltanto sull’individuazione dei responsabili, ma anche sulla capacità di prevenire nuovi tentativi di intrusione.

La partita si gioca soprattutto sul terreno della prevenzione, dello scambio di informazioni e del coordinamento tra le diverse strutture di sicurezza.

Napoli, con le anomalie riscontrate nei supermercati e il vertice investigativo convocato in Procura, diventa così uno dei fronti di un fenomeno che supera ampiamente i confini cittadini. Una sfida digitale nella quale proteggere reti, infrastrutture e dati significa, sempre più spesso, proteggere direttamente i cittadini.