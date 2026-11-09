Esclusiva. Giugliano, firme false alle Comunali 2025: fissata l’udienza preliminare per politici e non. In aula il 25 febbraio. Da Di Fenza a Cantalamessa, da Patriarca a Iovino

L’inchiesta della Procura di Napoli Nord entra in una nuova fase giudiziaria. Tra gli indagati figurano Pasquale Di Fenza, Gianluca Cantalamessa, Annarita Patriarca, Rosa Cecere, Francesco Iovino, Giuseppe Nocerino e Giuseppe Maiello: nomi noti della politica napoletana e campana.

Nuovo capitolo nell’inchiesta sulle presunte irregolarità nella raccolta e nell’autenticazione delle firme per le liste presentate alle elezioni comunali di Giugliano del maggio 2025. Per i sette indagati è stata fissata l’udienza preliminare davanti al giudice: l’appuntamento in Tribunale è per il 25 febbraio 2027.

Una data importante per un’indagine che ha acceso i riflettori sulla regolarità della competizione elettorale che ha portato all’elezione del sindaco Diego D’Alterio.

A comparire davanti al giudice saranno Pasquale Di Fenza, Gianluca Cantalamessa, Annarita Patriarca, Rosa Cecere, Francesco Iovino, Giuseppe Nocerino e Giuseppe Maiello. Si tratta di esponenti politici particolarmente conosciuti a Napoli e nell’intera area campana, con ruoli e percorsi pubblici di rilievo.

Al centro dell’inchiesta della Procura di Napoli Nord ci sono le presunte falsificazioni delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste elettorali. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere diverse anomalie, tra cui firme attribuite anche a persone decedute al momento della presunta sottoscrizione.

Secondo l’impianto accusatorio, le irregolarità non si sarebbero limitate a singoli episodi, ma avrebbero interessato più liste riconducibili alle diverse coalizioni in campo nella tornata elettorale del 2025.

L’udienza preliminare del 25 febbraio 2027 servirà a valutare la richiesta della Procura e a stabilire se sussistano i presupposti per mandare gli indagati a processo. Non si tratta, dunque, di una dichiarazione di responsabilità: per tutti resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

La vicenda giudiziaria riporta inevitabilmente al centro il tema della regolarità delle elezioni amministrative di Giugliano e della trasparenza nella formazione delle liste. Un’inchiesta che, per i nomi coinvolti e per la delicatezza delle contestazioni, avrà inevitabilmente un peso nel dibattito politico e istituzionale del territorio.

Ora la prossima data da segnare sul calendario è quella del 25 febbraio 2027. Sarà il giudice a decidere il futuro processuale della vicenda.