Napoli e provincia: sicurezza stradale, l’appello dei carabinieri di Napoli a pochi giorni dalla giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. “Non basta saper guidare, bisogna sapere quando non mettersi alla guida”

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In dieci mesi contestate 18.489 violazioni al Codice della strada. Sono 146 i casi di guida in stato di ebbrezza e 40 quelli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Oltre 125mila veicoli controllati. Rilevati svariati incidenti potenzialmente mortali con 9 vittime. In occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, i Carabinieri del comando provinciale di Napoli rinnovano il proprio impegno e lanciano un appello a tutti gli automobilisti, soprattutto ai più giovani.

Una telefonata, un messaggio letto mentre si è al volante, un bicchiere di troppo prima di mettersi alla guida. Gesti che possono sembrare innocui, ma che in pochi secondi possono trasformarsi in tragedie irreparabili.

In vista del 15 novembre, Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, i Carabinieri di Napoli accendono i riflettori sul tema della sicurezza stradale, facendo il punto sull’attività di prevenzione e controllo svolta dai reparti dell’Arma sul territorio provinciale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2026.

Un impegno quotidiano che non si misura soltanto attraverso le sanzioni elevate, ma soprattutto nella presenza sulle strade, nel contrasto alle condotte pericolose e nella tutela della vita di chi ogni giorno si mette in viaggio.

I numeri raccontano un’attività capillare. 18.489 violazioni al Codice della strada contestate, per un importo complessivo superiore a 15,4 milioni di euro. Sono stati controllati 125.138 veicoli e identificate 209.395 persone. Nel corso dei servizi, 4.568 veicoli sono stati sottoposti a sequestro, 2.430 a fermo amministrativo e 525 sono stati rimossi per un totale di 7.523 mezzi tolti dalla circolazione.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto della guida in condizioni psicofisiche alterate dall’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Sono 146 le violazioni contestate per guida in stato di ebbrezza e 40 quelle per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Complessivamente, 186 i casi accertati nei primi dieci mesi dell’anno. Poco più di 18 persone al mese trovate a bordo di un’auto in condizione psicofisiche pericolose. Persone che non hanno tra le mani un semplice volante ma una vera e propria potenziale arma micidiale. Il dato si restringe sempre di più al fine settimana.

Numeri che richiamano l’attenzione su comportamenti estremamente pericolosi. Chi guida dopo aver bevuto o assunto droghe non mette a rischio soltanto la propria incolumità, ma anche quella dei passeggeri, degli altri automobilisti, dei motociclisti e dei pedoni.

Ma è soprattutto il quadro dell’incidentalità a rendere ancora più urgente il richiamo alla responsabilità.

Nei primi dieci mesi del 2026 i Carabinieri hanno rilevato numerosi incidenti potenzialmente mortali con 9 persone decedute. A questi si aggiungono 579 feriti in incidenti stradali nei quali sono rimaste coinvolte 683 persone. Sono 388 gli incidenti con soli danni ai veicoli.

Dietro ogni numero c’è una storia, una famiglia, una vita che può cambiare per sempre.

L’attività dell’Arma prosegue attraverso i controlli delle pattuglie delle Stazioni Carabinieri, delle Aliquote Radiomobili, delle Compagnie e delle Tenenze, con servizi mirati lungo le principali arterie stradali e nei centri urbani. Un presidio costante che punta a individuare e contrastare le condotte più rischiose, ma anche a sensibilizzare gli utenti della strada sull’importanza del rispetto delle regole.

La sicurezza stradale, tuttavia, non può essere delegata esclusivamente alle forze dell’ordine. È una responsabilità che riguarda tutti.

Per questo, in occasione della giornata del 15 novembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli rivolgono un appello a tutti i cittadini, in particolare ai più giovani. Non trasformate un momento di leggerezza in una tragedia.

Non utilizzate il cellulare mentre guidate. Rispettate i limiti di velocità. Non mettetevi al volante dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti. Indossate sempre la cintura di sicurezza e il casco. Prestate attenzione ai pedoni, ai ciclisti e a tutti gli utenti più vulnerabili della strada.

Non esistono spostamenti così urgenti da giustificare un comportamento irresponsabile. E non esiste una bravata che valga il rischio di perdere la vita o di compromettere quella di qualcun altro.

I controlli continueranno, così come l’impegno dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto delle violazioni. Ma la vera sfida è soprattutto culturale. Far comprendere che il rispetto delle regole non è un obbligo da osservare soltanto in presenza di una pattuglia, ma una scelta di civiltà, consapevolezza e responsabilità.

In una giornata dedicata al ricordo di chi ha perso la vita sulle strade, il messaggio dei carabinieri di Napoli è chiaro. “Non basta saper guidare, bisogna sapere quando non mettersi alla guida”.

Perché sulla strada non siamo soli. Quando ci mettiamo al volante, la nostra responsabilità può fare la differenza tra tornare a casa e non farvi più ritorno.

L’obiettivo dei Carabinieri non è elevare una contravvenzione in più, ma fare in modo che nessuno debba piangere una persona cara a causa di un incidente stradale.













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