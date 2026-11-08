Arianna Meloni domani a Napoli: «Dal governo interventi importanti per la città, Fdi in crescita nei sondaggi»

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Napoli al centro dell’agenda politica di Fratelli d’Italia. Arianna Meloni, responsabile nazionale della segreteria politica del partito, sarà domani pomeriggio alla Stazione Marittima per l’assemblea regionale di Fdi, alla quale prenderanno parte anche il coordinatore campano Gennaro Sangiuliano e il viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Mattino, Meloni ha rivendicato l’attenzione del governo verso il territorio napoletano, citando alcuni dei principali interventi e progetti che hanno interessato la città e la Campania: da Bagnoli alla Coppa America, passando per Caivano e il recupero dell’Albergo dei Poveri.

L’appuntamento arriva in una fase di preparazione alle prossime elezioni politiche. Sul fronte dei consensi, Meloni richiama gli ultimi rilevamenti demoscopici, sostenendo che Fratelli d’Italia e il centrodestra stiano registrando una crescita rispetto ai risultati delle precedenti elezioni. Un tema che sarà inevitabilmente al centro del confronto politico durante l’incontro napoletano













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