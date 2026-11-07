Spari in centro a Cracovia, 6 morti e diversi feriti

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Sparatoria in pieno centro a Cracovia. Il bilancio delle vittime è salito a sei: 4 donne e 2 uomini, secondo quando rende noto la polizia su X.

Mentre almeno 12 persone sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni. Tra queste anche un agente di polizia. L’autore degli spari è stato catturato, dopo essere stato a sua volta colpito dagli agenti di polizia.

“Si è verificata una sparatoria nella Piazza del Mercato principale di Cracovia, con colpi d’arma da fuoco esplosi da un veicolo in transito. Invitiamo la popolazione a cercare riparo in un luogo sicuro”, aveva dichiarato sempre a PolSat News un portavoce del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’autore della sparatoria avvenuta nella Piazza del Mercato principale di Cracovia è un cittadino polacco. Così su X la polizia, smentendo “le notizie secondo cui un agente di polizia sarebbe deceduto e si starebbe cercando un altro responsabile. L’unico autore dell’episodio di cui si è a conoscenza si trova sotto custodia della polizia”, si legge nel post della polizia.













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