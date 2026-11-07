Camaldoli-Marano. Incidente via Guerra, migliorano condizioni della ragazza ferita: è fuori dalla Rianimazione

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Migliorano le condizioni della ragazza rimasta ferita nell’incidente avvenuto mercoledì 4 novembre in via Camillo Guerra, nella zona dei Camaldoli. La giovane viaggiava su uno scooter insieme a un ragazzo quando il mezzo si è scontrato con un’auto nei pressi di un distributore di carburanti. Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati: lei al Cardarelli, lui all’Ospedale del Mare. Secondo l’aggiornamento clinico ricevuto, la ragazza è stata trasferita dalla Rianimazione al reparto di Neurochirurgia, a seguito del miglioramento delle sue condizioni.

All’ultima valutazione risulta vigile, collaborante e orientata nel tempo, nello spazio. Anche l’ultima tac ha mostrato segnali positivi, evidenziando una riduzione dell’emorragia. La giovane resta sotto osservazione.













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