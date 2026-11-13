Inchiesta morte Borsellino, perquisizioni per l’ex capo della Polizia De Gennaro: “Pressioni sul pentito Contorno”

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La Procura di Caltanissetta ha incaricato i carabinieri del Ros di eseguire, giovedì mattina, decreti di perquisizione nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Tra le persone perquisite ci sono anche l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e il pentito di Cosa Nostra Salvatore Contorno. Gli altri tre sono ex collaboratori di De Gennaro: Donatella Peruzzi, l’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia. L’attività investigativa, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, punta a fare luce sulle possibili responsabilità di appartenenti ad apparati istituzionali, subordinati all’ex capo della polizia.













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