Ancora un incidente sul lavoro nel Napoletano: operaio cade da 4 metri, è grave in ospedale

E’ caduto da un’altezza di circa quattro metri mentre realizzava un porticato in legno, riportando gravi lesioni. E’ accaduto a Santa Maria la Carità, in un appartamento in via Motta Bardascini, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate.

La vittima dell’incidente è un lavoratore autonomo di 46 anni. L’uomo è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale del Mare di Napoli, con fratture multiple. La prognosi é riservata. L’area è stata sequestrata. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Sant’Antonio Abate, del Nil di Napoli e degli ispettori della Asl Napoli 3 Sud.