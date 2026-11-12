Allarmi bomba, Palazzo Chigi: “Abbiamo comunicato a presidi e prefetti di non evacuare”

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Nella giornata in cui nuovi allarmi bomba sono arrivati via mail a diverse scuole in tutta Italia , Palazzo Chigi ha fatto sapere che nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), “convocato per oggi pomeriggio” a livello tecnico, sarà definito “un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme”. “Il protocollo, già operativo – si legge in una nota – è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.

Meloni incontra le opposizioni e chiede unità

Intanto in mattinata si è svolto a Palazzo Chigi il vertice convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i leader delle opposizioni. All’incontro hanno partecipato Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Riccardo Magi, Carlo Calenda ed Edoardo Ziello, mentre Roberto Vannacci è impegnato al Parlamento europeo. Al tavolo c’erano anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Luca Ciriani. Meloni, secondo quanto si è appreso da alcuni partecipanti, sul finale del suo intervento avrebbe fatto un appello all’unità a tutte le forze politiche e avrebbe spiegato che l’incontro non è sostitutivo dell’informativa alle Camere.