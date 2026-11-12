Napoli, malore sulla Tangenziale: accosta l’auto e muore. “Colpito da infarto”. L’uomo lavorava alla raffineria di Napoli Est

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Tragedia sulla tangenziale di Napoli, nei pressi dell’uscita Capodimonte, all’altezza di un distributore di carburante. Un uomo, identificato con le iniziali G.T., è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava alla guida della propria auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avvertito un improvviso malore mentre percorreva la Tangenziale. Resosi conto di non sentirsi bene, sarebbe riuscito ad accostare l’auto, fermandosi nei pressi dell’uscita Capodimonte, all’altezza di un distributore. Il 47enne, dipendente presso la raffineria di Napoli est, è deceduto verosimilmente a causa di un infarto. Era noto anche per il suo lavoro da sindacalista.













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