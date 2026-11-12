AVVISI DI PAGAMENTO PER LE VISITE MEDICHE SALTATE, FICO FRENA LE ASL: «NESSUN CITTADINO DEVE PAGARE SOMME CHE NON DEVE»

La Regione Campania chiede verifiche su migliaia di richieste di pagamento per appuntamenti al Cup non disdetti. Nel mirino prescrizioni, visite annullate dalle strutture e procedure di comunicazione ai pazienti. Solo l’Asl Napoli 1 ha inviato circa 85mila avvisi per 3,9 milioni di euro.

Scoppia il caso degli addebiti per visite mediche ed esami prenotati al Cup e non effettuati senza una regolare disdetta. Una vicenda che coinvolge migliaia di cittadini campani e sulla quale la Regione ha deciso di intervenire chiedendo alle aziende sanitarie chiarimenti e verifiche approfondite.

Il presidente Roberto Fico vuole fare luce sulla legittimità delle richieste di pagamento inviate dalle Asl, comprese quelle già affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’obiettivo è verificare caso per caso se gli importi siano effettivamente dovuti, se siano intervenute prescrizioni e se i pazienti abbiano avuto concrete possibilità di cancellare gli appuntamenti.

La campagna di recupero crediti, avviata all’inizio di novembre nell’ambito degli accertamenti della Corte dei conti sui mancati incassi, riguarda posizioni che risalgono anche al 2016.

I numeri sono rilevanti. La sola Asl Napoli 1 Centro ha spedito circa 85mila avvisi, per un valore complessivo di 3,9 milioni di euro. Altre 22mila posizioni, pari a circa 900mila euro, risultano ancora in fase di istruttoria.

PRESCRIZIONE A CINQUE O DIECI ANNI: LA REGIONE CHIEDE CHIAREZZA

Uno dei punti centrali riguarda i termini di prescrizione. Se gli addebiti vengono considerati sanzioni amministrative, trova applicazione la legge 689 del 1981, che stabilisce un termine di cinque anni. Per i crediti ordinari, invece, il Codice civile prevede generalmente dieci anni.

Una distinzione decisiva per stabilire quali richieste siano ancora esigibili e quali, invece, non possano più essere avanzate.

La Regione ha chiesto alle aziende sanitarie di verificare anche il rapporto tra gli importi da recuperare e i possibili costi di un contenzioso di massa. Un eventuale soccombenza in giudizio potrebbe infatti generare ulteriori spese e conseguenze per le casse pubbliche.

Particolare attenzione è riservata agli anni 2020 e 2021, quando l’emergenza Covid ha comportato numerosi rinvii e cancellazioni di prestazioni. Le Asl dovranno accertare se gli appuntamenti siano stati annullati o modificati direttamente dalle strutture sanitarie e documentare le modalità attraverso le quali i cittadini avrebbero potuto comunicare la propria rinuncia.

FICO: «NESSUN CITTADINO DEVE PAGARE SOMME CHE NON DEVE»

La questione è arrivata anche in Consiglio regionale. Roberto Fico ha chiarito di voler verificare i controlli effettuati negli anni dalle aziende sanitarie, escludendo che eventuali responsabilità amministrative possano essere scaricate sui cittadini.

«L’obiettivo è che nessun cittadino paghi somme che non deve», ha dichiarato il governatore, assicurando che la Regione eserciterà i propri poteri di indirizzo, controllo e vigilanza.

Fico ha inoltre sottolineato che ogni appuntamento lasciato inutilizzato contribuisce ad allungare le liste d’attesa, ma il recupero delle somme deve avvenire attraverso verifiche puntuali, procedure trasparenti e un confronto preventivo con la Regione.

La Direzione generale della Salute esaminerà le relazioni richieste alle aziende sanitarie per valutare gli eventuali provvedimenti da adottare. Sul tavolo ci sono anche possibili valutazioni sull’operato delle direzioni aziendali.

COSA DEVONO SAPERE I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO UN AVVISO

Per chi si è visto recapitare una richiesta di pagamento relativa a una visita di diversi anni fa, la situazione può essere particolarmente complicata. Ricostruire una disdetta effettuata nel 2018 o dimostrare che un appuntamento sia stato cancellato dalla stessa struttura sanitaria non è sempre semplice.

Anche per importi contenuti, il rischio è che le spese necessarie per contestare l’addebito scoraggino i cittadini dall’intraprendere un’azione.

Per questo è importante verificare attentamente la regolarità della richiesta, l’anno a cui si riferisce, le eventuali comunicazioni ricevute e la possibile prescrizione. Occorre inoltre prestare attenzione ai termini indicati nell’avviso e non considerare automaticamente dovuto qualsiasi importo richiesto.

RICHIESTI GLI ATTI ALL’ASL NAPOLI 1 CENTRO

Sul caso è intervenuta anche la Rete Sociale NoBox–Diritto alla Città, che attraverso una richiesta di accesso agli atti inviata via Pec il 7 novembre, a firma del rappresentante legale Aldo Pappalepore, ha chiesto chiarimenti all’Asl Napoli 1 Centro.

L’istanza riguarda il periodo 2016-2026 e punta a conoscere i criteri utilizzati dall’azienda per stabilire i termini di prescrizione, gli atti alla base delle richieste di pagamento e le modalità con cui vengono distinti gli addebiti per mancata disdetta dai ticket non pagati per prestazioni effettivamente erogate.

Richiesti anche i dati aggregati relativi al numero delle pratiche e agli importi per ciascun anno dal 2016 al 2021, oltre alle informazioni sulle verifiche effettuate prima dell’invio degli avvisi e dell’eventuale affidamento delle somme alla riscossione.

Adesso la parola passa alle aziende sanitarie. Dalle loro relazioni dipenderanno le decisioni della Regione e le eventuali iniziative a tutela degli utenti.

La questione riguarda un principio fondamentale: recuperare le somme realmente dovute, senza trasformare inefficienze amministrative, errori procedurali o mancati controlli in un problema economico a carico dei cittadini.