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NAPOLI – Previtali: «la scuola mediterranea salvaguardia dell’umano e dell’umanità»

Le dichiarazioni per il 75esimo anniversario della fondazione dell’Istituto di teologia per laici più antico d’Europa

Si sono concluse da poche ore, presso la sede della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), a Napoli, in viale Colli Aminei 2, le celebrazioni per il 75° anniversario della fondazione dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Donnaregina» di Napoli (ISSR), il più antico Istituto teologico per laici d’Europa.

«Settantacinque anni – ha commentato il direttore dell’ISSR, don Pasquale Incoronato – non sono semplicemente una lunga storia. Sono un patrimonio di volti, di intelligenze, di sacrifici, di sogni e di fedeltà. Sono generazioni di docenti che hanno insegnato con rigore e passione; studenti che hanno trasformato la formazione ricevuta in servizio ecclesiale e civile; direttori e collaboratori che hanno custodito una visione quando il cammino appariva facile e quando appariva più esigente. Questi settantacinque anni non sono un monumento da contemplare, ma una soglia da attraversare. Essi ci ricordano che la memoria autentica non appartiene alla nostalgia ma alla responsabilità. Ci insegnano che ciò che oggi siamo è il frutto di una storia che ci precede e che nessuno di noi può considerare propria».

Ricordando la specifica vocazione dell’Istituto alla formazione degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, il direttore ha poi sottolineato il loro ruolo di «autentici costruttori di ponti. Ponti tra fede e cultura. Ponti tra tradizione e innovazione. Ponti tra le diverse sensibilità religiose e culturali che abitano le nostre scuole. Ponti tra le domande profonde dei giovani e le grandi risorse spirituali e culturali della tradizione cristiana. In un tempo in cui è facile dividere, essi sono chiamati a educare all’incontro. In un tempo in cui prevalgono spesso velocità e superficialità, essi sono chiamati a educare alla riflessione. In un tempo segnato da individualismi e solitudini, essi sono chiamati a educare alla responsabilità e alla fraternità. Questa è la forma contemporanea di quel servizio che l’Istituto ha sempre voluto offrire alla città, alla Chiesa e al Paese».

Durante l’evento di inaugurazione dell’anno accademico, al professor Damiano Previtali, presidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è stata affidata la prolusione sul tema “Mediterraneo e scuola per la formazione integrale armonica della persona”.

«Mediterraneo – ha dichiarato il presidente Previtali – non è solo un mare fra le terre ma un luogo dell’anima, un modo di essere, di vedere, di pensare, di vivere, di stare nel mondo e anche a scuola. La scuola mediterranea è aperta, accogliente, inclusiva, ha un clima mite e persegue lo sviluppo armonico e integrale della persona . Intendo sostenere una tesi eretica rispetto al senso comune : la scuola mediterranea, che in buona parte corrisponde, almeno territorialmente, con la scuola meridionale, è meglio di quanto narriamo in quanto mantiene alcuni caratteri mediterranei che non riconosciamo, rileviamo e valutiamo, eppure sono la vera ricchezza che tutti ci invidiano e, soprattutto oggi, sono la salvaguardia dell’umano e dell’umanità».

Facendo riferimento alle realtà scolastiche dei contesti periferici e marginalizzati, Previtali ha poi evidenziato come «in questi ambienti, in cui la scuola è l’ultimo presidio sociale, abbiamo la sfida autentica al compito educativo e formativo. Eppure queste scuole, in cui l’attenzione al successo formativo per ogni studente e la personalizzazione dei processi di insegnamento e di apprendimento sono l’unica possibilità di sopravvivenza dentro un ambiente sociale privo di qualunque standard minimo, paradossalmente sono considerate un problema per il Paese proprio perché non rientrano negli standard minimi».













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