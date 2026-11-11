Acqua più cara a Napoli: Manfredi difende l’aumento delle tariffe e promette 69 milioni di investimenti

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ABC Napoli, adeguamento tariffario: nel 2027 aumento medio di 92 centesimi, 69 milioni di investimenti in potenziamento reti e balneabilità della costa.

L’incremento inizialmente previsto intorno all’8% è stato contenuto al 5%.

Nel biennio 2026-2027 programmati investimenti per 69 milioni di euro.

L’adeguamento tariffario di ABC Napoli per il 2027 comporterà un incremento contenuto della spesa per le famiglie: per un nucleo di tre componenti, con un consumo annuo di 182 metri cubi, l’aumento sarà di circa 11 euro sull’intero anno, pari a 92 centesimi al mese. Il dato è il risultato della rimodulazione degli incrementi tariffari già previsti nella programmazione 2024-2027, con una misura di contenimento introdotta dall’Ente Idrico Campano in occasione della verifica biennale del 30 ottobre 2026.

In particolare, l’incremento inizialmente previsto per il 2027, intorno all’8%, è stato ridotto a circa il 5%, rinviando al 2028 il recupero di una parte dei maggiori costi riconosciuti. Per la famiglia campione considerata, la spesa passerà così da circa 280 euro nel 2026 a 291 euro nel 2027.

Nel 2025 ABC Napoli ha realizzato investimenti per oltre 45 milioni di euro, a fronte di circa 19,5 milioni di contributi ricevuti. Per il biennio 2026-2027 sono programmati ulteriori investimenti per circa 69 milioni di euro, di cui 38 milioni nel 2026 e 31 milioni nel 2027. Gli interventi riguardano l’intero ciclo idrico: dal risanamento e potenziamento delle reti acquedottistiche alla manutenzione delle infrastrutture fognarie, dall’efficientamento energetico degli impianti alla digitalizzazione dei sistemi di gestione e monitoraggio.

Particolare attenzione è dedicata alla riduzione delle perdite idriche e al potenziamento delle infrastrutture fognarie, anche in funzione del miglioramento della qualità delle acque e della balneabilità della costa cittadina.

“Dopo aver messo in sicurezza i conti dell’azienda, approvandone il bilancio e provvedendo all’ammodernamento delle reti infrastrutturali, in Abc è il momento di investire a lungo termine con l’obiettivo di migliorare ancora di più il servizio agli utenti”, dichiara il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«Il programma di investimenti risponde alla necessità di rendere le infrastrutture più efficienti, sicure e resilienti. Stiamo intervenendo sulle reti, sugli impianti e sui sistemi di monitoraggio,

con l’obiettivo di migliorare la continuità e la qualità del servizio e ridurre le criticità legate all’invecchiamento delle infrastrutture e agli effetti dei cambiamenti climatici. Parallelamente,

stiamo portando avanti un percorso di innovazione dei servizi commerciali per semplificare il rapporto tra azienda e cittadini», afferma il Direttore generale di ABC Napoli, Sergio De Marco.

Il programma di innovazione prevede, per il nuovo anno, il rilascio del nuovo Sportello Online, attraverso il quale sarà possibile gestire le principali pratiche commerciali, consultare la propria posizione contrattuale ed effettuare pagamenti digitali. Sono inoltre in progettazione il nuovo sito web aziendale e nuove modalità digitali per semplificare le procedure di voltura.

Sul fronte sociale, ABC intende introdurre un bonus idrico integrativo rispetto alle agevolazioni nazionali, con una platea potenziale di oltre 90 mila nuclei familiari, pari a circa 258 mila persone. È inoltre prevista l’erogazione di contributi per favorire la singolarizzazione delle utenze condominiali, consentendo una gestione più trasparente ed equa dei consumi.

Nonostante gli aggiornamenti programmati, ABC Napoli continua a collocarsi tra i gestori con le tariffe più contenute a livello nazionale. Nel 2025 il costo medio unitario del servizio è stato pari a 1,47 euro al metro cubo, rispetto ai 2,42 euro del gestore confinante con Napoli, ai 2,22 euro di Roma e ai 3,03 euro di Latina. Nel 2026 ABC si attesta a 1,54 euro al metro cubo, contro i 2,40 euro di Roma e i 3,13 euro di Latina. Per il 2027 il costo medio unitario previsto sarà di 1,60 euro al metro cubo, mantenendosi inferiore ai valori registrati in diverse altre realtà urbane.

«L’obiettivo è garantire un equilibrio tra sostenibilità della tariffa, tutela delle famiglie e necessità di investire in un servizio pubblico essenziale. Il contenimento dell’incremento previsto per il 2027 va in questa direzione, senza compromettere le risorse necessarie al rinnovamento delle infrastrutture. Particolare attenzione sarà riservata alle fasce economicamente più fragili, attraverso nuove misure di sostegno e una gestione sempre più attenta alle esigenze dei cittadini», dichiara il Commissario straordinario di ABC Napoli, Andrea Torino.

La scelta aziendale di non avvalersi, a partire dal 2026, della componente tariffaria FoNI (Fondo Nuovi Investimenti), che consente di anticipare in bolletta risorse per gli investimenti futuri, conferma inoltre la volontà di sostenere il programma di sviluppo attraverso risorse aziendali e finanziamenti esterni, senza ricorrere a questa ulteriore componente tariffaria.

ABC Napoli prosegue così il percorso di ammodernamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di mantenere una tariffa competitiva, rafforzare gli strumenti di sostegno alle famiglie.













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