Sedie a rotelle gratuite in biglietteria dal mese di novembre 2026 Ercolano sempre più accessibile: arrivano le sedie a rotelle, nuovo tassello di un percorso di inclusione avviato da anni

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ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE

Un nuovo servizio si aggiunge al percorso per l’inclusione che il Parco Archeologico di Ercolano porta avanti da anni. Dal mese di novembre 2026 i visitatori con difficoltà motorie possono usufruire gratuitamente di una delle tre sedie a rotelle messe a disposizione dal Parco, disponibili in biglietteria fino ad esaurimento.

Le sedie a rotelle si affiancano ai progetti per l’accessibilità già avviati da tempo, perché la città antica possa essere vissuta da tutti. Tra questi, l’esperienza di visita pensata per i ragazzi autistici, con i tablet messi a disposizione dal Parco e la guida digitale interattiva “Avventura a Ercolano”, che attraverso realtà aumentata, giochi e attività immersive favorisce il coinvolgimento anche di visitatori con autismo o difficoltà cognitive. Le visite esperienziali per non vedenti integrano il racconto con l’esperienza tattile di copie di reperti in stampa 3D. A questi si aggiunge l’accessibilità del sito web del Parco, dotato di una funzione dedicata.

«L’accessibilità è per noi una priorità e un valore fondamentale: le sedie a rotelle sono un altro passo concreto per rendere la visita di Ercolano possibile a un numero sempre maggiore di persone. Vogliamo che la città antica sia davvero di tutti, e continueremo a lavorare in questa direzione con servizi e progetti pensati per le diverse esigenze dei visitatori», dichiara la Direttrice del Parco, Federica Colaiacomo.

Servizi diversi, un’unica direzione: rendere Ercolano un sito sempre più aperto, in cui ciascuno possa scoprire la straordinaria bellezza della città antica con i propri tempi e le proprie esigenze.

Tutte le informazioni e i link per scaricare i materiali e le app: ercolano.cultura.gov.it/ accessibilita













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