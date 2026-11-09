Marano, dal Ministero dell’Interno 675 mila euro per le opere pubbliche: il fondo è destinato agli enti sciolti

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Al Comune di Marano sono stati assegnati 675 mila euro per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche. Le risorse arrivano dal Ministero dell’Interno nell’ambito del riparto per il 2026 del fondo destinato agli enti locali sciolti per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata.

L’assegnazione è stata disposta con decreto del Direttore centrale per la Finanza locale del 26 ottobre 2026. Il finanziamento mette a disposizione dell’ente una disponibilità aggiuntiva per intervenire sul patrimonio pubblico e sulle esigenze del territorio.

Si tratta di risorse vincolate alle opere pubbliche, che potranno sostenere sia nuovi interventi sia la manutenzione di strutture e beni comunali. La destinazione concreta dei 675 mila euro dovrà essere definita attraverso l’individuazione delle opere da finanziare.

Per Marano, attualmente amministrata dalla Commissione straordinaria, lo stanziamento rappresenta un’opportunità per dare risposta alle necessità di manutenzione e migliorare gli spazi e le strutture a servizio della collettività.













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